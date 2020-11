FILLION, Émilienne Tanguay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 octobre 2020, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée madame Émilienne Tanguay, épouse de monsieur Réal Fillion. Elle était la fille de feu Louis Tanguay et de feu Félixine Lachance. Elle demeurait à Saint-Nazaire-de-Dorchester.La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h15,Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Lorraine dit Sophie et Mario (Marie-Claude Bruneau); ainsi que sa petite-fille Kristina. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère: Georgette Landry (feu Albert Tanguay), Julienne Beaudoin (feu Alfred Tanguay), Laurette Tanguay (feu Sylvio Pelchat), Wilfrid Tanguay (feu Marie-Paule Fillion,Yvette Leclerc), Jeannine Tanguay (feu Guy Fillion), Louiselle Béchard (feu Jean-Guy Tanguay) et Nicole Fillion (Guy Jolicoeur); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et toutes les petites attentions portées à madame Tanguay. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de- Jésus-en Bellechasse (Communauté de Saint-Nazaire) 63, rue Principale Saint-Nazaire-de-Dorchester (Québec) G0R 3T0. Madame Tanguay a été confiée pour crémation à la Maison funéraire