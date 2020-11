TREMBLAY, Jean-Guy



À Québec, le 28 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Tremblay, époux de feu madame Réjeanne Deschênes, fils de feu monsieur François Tremblay et de feu madame Marie-Blanche Tremblay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Brigitte Minville) et Mylène (Alain Rioux); ses petits-enfants: Dominick, Mathieu, Alexandre et Guillaume; sa filleule Christine et son filleul Rémi; son frère Carol (Marie Bouchard); son beau-frère Michel; ses belles-sœurs: Raymonde, Laurette, et Diane; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Outre son épouse, il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Yolande, Clermont (Bérangère Gagnon), Françoise, Jacqueline (Jean-Louis Leclerc), Claudette et Raynald; ainsi que ses autres beaux-frères et belles-sœurs.Les gens voulant offrir leurs condoléances pourront se présenter en voiture, lors de la mise en terre au cimetière situé derrière l'église vers 11h15. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don