ROBICHAUD, Diane



À son domicile, entourée de l'amour des siens, le 6 octobre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Diane Robichaud, conjointe de monsieur Réal Drapeau. Elle était la fille de feu monsieur Bertrand Robichaud et de feu madame Rita Champagne. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerajour des funérailles de 8h à 9h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Robichaud laisse dans le deuil son conjoint monsieur Réal Drapeau; sa fille Érika (Vincent Simard); sa petite fille Abbie; ses frères et sœurs: France (Jocelyn Harvey), Roger (Dawn Mcgorven), Carol (Francine Bourgeois), Johanne (Gilbert Charest), Bertin (Denise Lapointe) et Mario (Fernande D'Anjous); sa belle-mère Marie-Paule Rodrigue; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drapeau: Mario, Mireille (Robert Giroux), Manon (Serge Julien) et Stéphane (Véronique Marquis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dre Isabelle Kirouac et au personnel du CLSC Beauport-Orléans pour leur dévouement et les bons soins prodigués.