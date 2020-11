BÉDARD, Jocelyn



À son domicile, le 27 octobre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jocelyn Bédard, fils de feu madame Fernande Bédard et de feu monsieur Jean-Marie Bédard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils: Dominique, Guillaume (Isabelle Légaré); ses petits-enfants: Ariane, Malik, Arnaud et Éloi, Gabriel et William; ses frères: Daniel (Françoise Latulippe), feu Carol (Francine Paradis); sa sœur: feu Murielle (Jean-Yves Marcotte), son filleul Frédéric Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.Pour ceux et celles qui t'ont connu, tu auras été une personne attachante, joviale et aimante. Toujours prêt à aider ta famille, tu auras été pour nous un exemple de force tranquille. Ton départ a créé un énorme vide, mais nous resterons forts comme tu l'as été tout au long de ta vie. Nous penserons fort à toi en regardant les étoiles.Tes fils,Dominique et Guillaume xxxLa famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles-Borromée à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org.