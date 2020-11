LETELLIER, Charles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2020, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédé monsieur Charles Letellier, époux de feu madame Simone Breton, fils de feu madame Albertine Lamontagne et de feu monsieur Achille Letellier. Il demeurait à Beaumont.L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial. Il était le père de: feu Suzanne (Denis Gagnon), feu Sylvie (Jacquelin Moffet), feu Jocelyn, Guylaine (Mario Leclerc), Claudine Chouinard (Daniel Blanchard), Lucie Martineau; le grand-père de: Sébastien Moffet (Laurie Labrecque), Audrey Moffet (Nicolas Corriveau), Keven Moffet, Myriam Coulombe, Mike Perreault (Julie Laliberté), Marylee Roy (Maxime Roy). Il laisse aussi ses arrière-petits-enfants, son beau-frère Denis Breton (Kathryn H. Acker), ses cousins et cousines, neveux et nièces, sa belle-sœur Ghislaine Breton (feu Jean-Marie Blais), autres parents et amis, ayant rejoint tous ses frères et sœurs qui l'ont précédé.