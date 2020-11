DUBREUIL- BILODEAU, Lucette



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 26 octobre 2020, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Lucette Dubreuil, épouse de monsieur Denis Bilodeau, fille de feu madame Marie-Anna Lacroix et de feu monsieur Elzéar Dubreuil. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances,au, de 18 h à 21 h.Les cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Elle laisse dans le deuil, son époux Denis Bilodeau; elle était la mère de Marlène (Danny Couture), feu Lise et Simon; elle laisse aussi ses petits-enfants: David (Maude) et Gabriel et ses arrière-petits-enfants: Victor et Évelyne, ainsi que d'autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Site web: www.mspdulittoral.com Des formulaires seront disponibles sur place.