LÉTOURNEAU, Blanche Gagnon



À Longueuil, le 7 octobre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Blanche Gagnon, épouse de feu monsieur Henri Létourneau, fille de feu dame Marie Charrette et feu monsieur Herménégilde Gagnon. Originaire de Trois-Pistoles, elle demeurait à Sainte-Julie.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Roger Moreau), Paul (Jutta Kaeler), Gilles (Lise Fournier), Marie-Claude (Maurice Roy) et Édith; ses petits-enfants : feu Richard, feu Yvan, Sven, Josée, Nancy (Michel), Julie (Sébastien), Cynthia (Sébastien), Nadia (Éric), Cédrik (Nathalie), Mélissa, Pascale (Jean-François), Andrey-Ann (Marc-Olivier); ses 21 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière- arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Nous sommes éternellement reconnaissants pour les excellents soins et pour l'amour que notre mère a reçu à l'hôpital Pierre-Boucher, plus spécifiquement au 6e étage. Elle a pu vivre ces derniers moments dans la dignité entourée d'amour, de compassion et de confort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du Cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (Qc), G1K 5Y9, Tél. : (418) 657-5334