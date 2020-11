ARSENAULT, Jacques



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 2 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Arsenault, époux de madame Claudette Doyon, fils de feu madame Marie-Catherine Grégoire et de feu monsieur Maxime Arsenault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St- Charles. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, madame Claudette Doyon, ses enfants: Thérèse (Jacques Huard), Hélène (Jean Morency), Réjean, Daniel, Louise (Sylvain Nadeau); ses petits-enfants: Maxime Huard (Helena Faria-Jardim) et Sébastien Huard (Stéphane Lapointe) ainsi que son arrière-petite-fille: Émilya Jardim-Huard; sa sœur: Claire Arsenault, sa belle-sœur: Doris Morency, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Saint-Sacrement. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec Téléphone : 418 683-2323 Courriel : oes@operationenfantsoleil.ca Site web : www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.