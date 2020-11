WHITTOM, Claudette



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2020, à l'âge de 78 ans est décédée dame Claudette Whittom, fille de feu M. Henri Whittom et de feu dame Yvette Pépin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dany (Chantal Savard-Lamontagne), Carl (Sébastien Maltais), Chantale (Vincent Fontaine); ses frères et sœurs: Ginette, Jocelyne (Michel Brunelle), Jean (Diane Harton), Sylvie (Claude St-Laurent), Pierre (Chantal Boivin) et Nancy, sa filleule Marie-Hélène, ses amies: Louise Poirier et Louyse Giguère, ses cousines: Louise et Carole Pépin, le père de ses enfant Jean-Marie Thomassin, ses neveux et nièces: Josée, Dany, Vicky, feu David, Charles, Christine et Priscilla; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. " La famille tient à remercier tout le personnel des départements de médecine interne et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité de leurs soins et leur dévouement. "Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium de La Seigneurie Coopérative Funéraire. Les funérailles sont sous la direction de