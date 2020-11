POULIN, Renald



Époux aimant et dévoué. Père affectueux et présent. Grand-père fier et taquin. Frère et beau-frère franc et aidant. Oncle blagueur et protecteur. Ami précieux et attentionné. Rénald nous a quittés un mardi d'octobre. Par sa franchise, son humour et son affection, il a su marquer profondément nos vies. Il laisse dans le deuil son épouse adorée Francine Giguère, ses fils Frédérick (Isabelle Demers) et Patrick (Geneviève Gauthier), ses petits-fils : Vincent, Philippe, Zachary, Raphael, Alexandre et Émile ; sa sœur Lise Poulin (Louis Quirion) ; son beau-frère Pierre Giguère (feu Louisette Gaumond) ; sa belle-sœur Lise Buteau (feu Jacques Giguère/François Bleau) et plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille au cimetière St-Charles.