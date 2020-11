SAILLANT, Albert



Accidentellement, sur la Seigneurie de Beaupré (Terres du Séminaire), le 31 octobre 2020 à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Albert Saillant, époux de feu dame Claudette Marcoux. Il était le fils de feu monsieur Léonard Saillant et de feu dame Amanda Johnson. Il demeurait à St-Joachim. Dû aux consignes à respecter en lien avec la pandémie, veuillez noter qu'il n'y aura aucune période de condoléances.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Albert aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desAlbert a maintenant rejoint son épouse bien-aimée Claudette et il laisse dans une grande peine ses enfants, ses belles-filles et son gendre: Larry (Stéphanie Roy), Manon (Jean-François Duclos), Denis (Julie Conseiller), Jérôme (Dominique Lebel); ses petits-enfants adorés: Philippe, Paul, Alexina, Charlotte, Louis, Alicia et Anthony; ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: Jean-Claude (Lina Deschênes), feu Pierre, Jacques (Diane Veillette), feu Francine (Louis Lardies), Lionel (Denise Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcoux: feu John (Jocelyne Couture), feu Yvon, Nicole, feu Paul-Émile (Line Forget), Benoit (feu Lise Shoiry), feu Jocelyne, feu Michel (Danielle Couture), feu Lisette (Jean-Guy Thibeault), Gilles (Nancy Dennie) et Alfred. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, collègues de travail et de nombreux amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 et/ou Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don