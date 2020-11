DESCHÊNES, Marthe



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 avril 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marthe Deschênes, fille de feu monsieur Joseph Deschênes et de feu madame Marie-Louise Bouchard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa soeur Colombe (Maurice Beaudet) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères et soeurs: Berthe (Sosthenes Laroche), Bernadette (Elie Thériault), Laurence (Edgar Lévesque), Rollande (Philippe Girard), Floriane, Gabrielle, William (Jeanne d'Arc Lalancette), Jean-Paul (Gisèle Bonneau), Pierrette (Fernand Roberge) et Gisèle (Paul St-Gelais). La famille tient à remercier le personnel du 6e étage du Jeffery Hale pour les bons soins et le soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des amis du Jeffery Hale https://amisdujhsb.ca/donner/