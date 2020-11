RUEL, Louis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 octobre 2020, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Louis Ruel, époux de madame Louise Fortin, fils de feu madame Alphonsine Carrier et de feu monsieur Alphonse Ruel. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil son fils, Daniel (Linda Dorion) et sa fille feu Claire; ses petits-enfants adorés: Émilie, Stéphanie, Louis-Philippe, Marc-Alexandre et Sara-Maude; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Ruel et Fortin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie le lundi 9 novembre 2020 à 11h. La famille tient à remercier tout le personnel du 5ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.