Court of Master Sommeliers: la sommelière Élyse Lambert «dégoutée» par un scandale sexuel

Le scandale d’inconduite sexuelle qui a récemment touché le groupe de sommeliers le plus exclusif au monde a donné un «haut-le-cœur» à la première Québécoise acceptée dans l’organisation.

«Je suis complètement dégoûtée de cette situation et les femmes de l’organisation vont se tenir pour faire le ménage», a lancé la sommelière Élyse Lambert, en entrevue avec le chef Danny St Pierre pour son balado L'Addition, sur QUB radio.

Une vingtaine de femmes ont récemment accusé plusieurs membres importants de la prestigieuse organisation Court of Master Sommeliers de harcèlement et d’agressions sexuelles dans une enquête du New York Times.

«C’est hors de question qu’on garde à l’intérieur de l’organisation du Court of Master Sommelliers des gens qui ont des comportements qui sont complètement inacceptables», a insisté celle qui a été nommée cinquième meilleure sommelière du monde en 2016.

ÉCOUTEZ l’entrevue complète d’Élyse Lambert sur QUB radio: