RIOUX, Lise



Le 28 octobre dernier, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, est décédée, à l'âge de 65 ans, madame Lise Rioux, fille de feu Thérèse Milliard et de feu Ernest Rioux. Elle laisse dans le deuil sa fille et son conjoint: Nathalie-Mélina (Clément), ses petits-enfants: Alyssa, Anthony, Andrew et Charlie; sa sœur et frères et leur conjoint: Chantal (Robert), Denis (Nathalie), Jacques. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s.