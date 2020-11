CHARETTE, Patrick



Au CHU - CHUL, le 17 octobre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Patrick Charette, époux de madame Josée Goulet, fils de madame Louisette Lizotte et de feu monsieur Henri Charette. Il demeurait à Québec.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants: Dominic, Louis-Philippe, Gabriel; son frère Richard (Francine Bouchard); ses beaux-parents: Lucien Goulet (feu Suzanne Miron, Danielle Labbé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet: Michel, Chantal (Alain Renglet), Patrick (Nadia Tanguay); ses filleules: Laurie Brassard, Émilie Goulet; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel médical du CHUL ainsi que les spécialistes de la santé pour les bons soins prodigués à Patrick durant toutes ces années. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée du cimetière Saint-Charles à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à l'une des Fondations suivantes : Fondation du CHU de Québec, Compte de la Dystrophie de Steinert, Dr Jack Puymirat, Fondation du CHU de Québec : Fond Suzanne Miron Goulet, 10, rue de l'Espinay, Québec, Quc Téléphone : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org