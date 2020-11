CHÉNARD, J. Edouard



Au Centre de soins palliatifs du Centre Paul-Gilbert, le 28 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur J. Edouard Chénard, époux de feu Marie-Ange Caron. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Christian Boucher), Guy (Olivia Ann Dumont) et Denis (Isabelle Soucy), ses petits-enfants adorés : Vanessa (Mickaël), Christine (Pierre-David), Cindy (Michel), Alexandre (Catherine); ses arrière-petits-enfants dont il était si fier : Jasmine, Sam, Victor, Aby et Maïka, ses frères et sœurs : feu Gilles, Gaston (Martine), Bernardin (Jocelyne), Huguette (Jean-Charles), Germain (Denise), Gaétan (Marielle), Martin et Madeleine (Marcel) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron : Louis (Lisette), feu Jean-Marc (Alice), Madeleine (Serge), Béatrice (Clermont), Louiselle, Léo (Line), Jean-Noël (Céline) et Gaétan (Marie-Reine) ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexede 9h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Rein.