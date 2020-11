GENEST-BÉDARD, Claudette



À l'Hôpital St-Sacrement, le 2 octobre 2020, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédée madame Claudette Genest, épouse de feu monsieur Joseph Bédard, fille de feu madame Simone Paradis et de feu monsieur Maurice Genest. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée., où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. La mise en terre des cendres se fera immédiatement après la cérémonie en toute intimité au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre Bédard; son frère Yvan Genest (Micheline Renaud) et sa soeur: Louise Genest (Denis Dionne). Elle laisse aussi dans le deuil son neveu Éric Dionne (Sophie Bédard) et sa nièce Isabelle Dionne (Martin Bellavance); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Bédard, ainsi que ses cousins, ses cousines et ses ami(es). Elle est allée rejoindre ses frères qui l'ont précédée: André Genest et Michel Genest.