CLOUTIER CARRÉ, Élise



" Comme une fleur exalte son parfum, Élise vous offre son doux souvenir. "Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 29 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Élise Cloutier. Elle est allée rejoindre son époux en premières noces, Georges-Henri Carré, décédé en 1959, père de Claude et Louise et son époux en secondes noces Jean-Marc Carré, décédé en 2015. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Josette Caron) et Louise (André Boivin); ses trois petites-filles, Maryna Carré (Pierre Paquet), Hangie Jacques (Stéphane Duchemin et ses enfants: Patricia, Camille, Rosalie et Antoine), Joannie Jacques (Éric Rémillard) et leur père Gaétan Jacques; ses arrière-petits-enfants: Éden Thomassin, William et Rose Rémillard et Fanny Duchemin. Elle laisse également son frère Bernard (Marie-Jeanne Bernier), sa belle-sœur Yvette Caron Carré, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée retrouver ses parents Abel Cloutier et Julie Gaudreau; ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs: Anne-Marie, Napoléon (Alice Michaud), Alphonse (Alice Caron), Thérèse (Émilien Leclerc), Rose-Alice (Gérard Thibault), Lydia (Louis-Georges Kérouac), Cécile (François-Xavier Caron), Yvette (Frédéric Couillard), Joseph-Adélard (Marguerite Thibault), Louis-Marie (Mariette Briand) et Eugène. De la famille Carré, l'attendaient également: Julienne (Hector Leclerc), Gabriel, Thérèse (Roland Caron), Georgette, Paul (Monique Bélanger), Bergerette (Louis Gagnon), Michel, Rachel (Paul-Henri Blais). Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace de lui avoir accordé autant d'attention et des soins professionnels durant ces cinq dernières années. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.