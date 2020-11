De l’aide pour l’ADOberge

Le Club Rotary de Saint-Nicolas a remis récemment 3000$ à l’ADOberge, qui a pour mission de répondre aux besoins des jeunes de 12 à 17 ans de la région de Chaudière-Appalaches par de la prévention et du dépannage, par le biais d'hébergement temporaire et de services complémentaires, en vue de développer chez eux des comportements de citoyens et citoyennes responsables et autonomes. En plus du don en argent (10 000$ dans les cinq dernières années) les membres du Club participent à des corvées dans les locaux de l’organisme et/ou en aidant à publiciser la mission de l’ADOberge. Sur la photo de gauche à droite: Joël Philibert, gouverneur District Rotary 7790; Éric Labrecque, président du club Rotary de Saint-Nicolas, deux intervenants de l'ADOberge et Fred Montplaisir, agent de développement de l’ADOberge.

Pour aider les jeunes

Photo courtoisie

La Fondation Richelieu Québec–Ancienne-Lorette est en pleine campagne de financement jusqu’au 30 novembre. L’objectif de cette levée de fonds, sous la présidence d’honneur de Me Louis Pouliot, notaire, est de 15 000$. Grace a votre don, la Fondation pourra ainsi continuer, en cette année de pandémie, à offrir un soutien financier à plusieurs organismes qui aident les jeunes de différentes façons (Patro Roc-Amadour, Maison des Jeunes de L’Ancienne-Lorette, Maison Jean-Lafrance, Maison Richelieu Hébergement Sainte-Foy, Corps de cadets Richelieu de L'Ancienne-Lorette 2846). L’an passé, la 39e soirée Vins et Fromages de la Fondation avait permis d’amasser plus de 25 000$ (photo), soirée qui a été annulée cette année (octobre 2020) en raison de la COVID-19. https://www.richelieuquebec.org.

Une bien belle carrière

Photos courtoisie

Bravo à Jean-Guy Tremblay (photo), de Services Financiers Jean-Guy Tremblay inc., de Québec, qui célèbre ces jours-ci ses 55 ans de carrière dans le monde de l’assurance. Il faut remonter au 1er novembre 1965 (photo) pour assister aux débuts de Jean-Guy, alors âgé de 20 ans, à titre d’assureur-vie avec la compagnie l’Union du Canada. Par la suite, il œuvre pendant une douzaine d’années avec la Sun Life avant de se joindre à la Montréal Vie (maintenant Empire Vie) où il assurera la direction régionale pour l’est du Québec, poste qu’il occupera pendant 22 ans. C’est le 1er avril 2000 qu’il se joint au Cabinet d’assurances de la Banque Nationale (CABN) à titre de conseiller en sécurité financière auprès de la clientèle commerciale SAE (service aux entreprises) pour les équipes de Québec et Lévis. À l’aube de ses 75 ans (17 janvier 2021), il adore encore son travail et le fait de son domicile en télétravail, Sa conjointe, Lynda, ses collègues de travail et, j’en suis persuadé, ses clients le félicitent pour ce parcours plus qu’impressionnant.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Paul-Hus (photo), député conservateur de la circonscription de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles à la Chambre des communes du Canada, 51 ans... Geneviève Simard, ex-membre de l’équipe nationale de ski alpin, 40 ans... Tatum O'Neil, actrice, fille de l’acteur Ryan O’Neil, 57 ans... Alain Dufresne, directeur du Collège Radio-Télévision de Québec (CRTQ), 61 ans...Bryan Adams, chanteur canadien, 61 ans... Robert Piché, ex-pilote de ligne, Air Transat, 68 ans... Pierre Dufault, ex-commentateur sportif et auteur, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 novembre 2019: William Wintersole (photo), 88 ans, acteur américain qui est apparu dans le feuilleton Les Feux de l’amour pendant plus de 20 ans en tant que Mitchell Sherman... 2017: Bob Girard, 69 ans, ex-hockeyeur de la LNH (Seals, Barons et Capitals)... 2016 : Jacques Grand’Maison, 84 ans, sociologue, théologien, prêtre et écrivain québécois... 2015: George Barris, 89 ans, designer automobile américain... 2014: Manitas de Plata, 93 ans, guitariste flamenco... 2013 : Charlie Trotter, 54 ans, le chef qui a révolutionné le milieu de la gastronomie aux États-Unis... 2009: Carole Voyzelle (photo), 56 ans, PDG du Parc technologique du Québec métropolitain pendant 10 ans... 2007 : Pierre Martineau, 55 ans, maître de cérémonie à la LNI durant 26 saisons... 1997: Carole Cloutier, 55 ans, interprète qui a dirigé plusieurs revues et chanté dans le film Les Plouffe... 1982: Jacques Tati, 74 ans, cinéaste et acteur français.