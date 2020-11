[VIDÉO] De rappeur à blogueur

Si vous avez vécu au Québec dans les années 2000, vous avez sans aucun doute déjà fredonné au moins l’une de ses chansons. Aujourd’hui, si vous êtes un fan de sports, vous avez fort probablement déjà débattu l’une des rumeurs lancées sur son blogue, DansLesCoulisses.com.

Maxime Truman, ex-membre du groupe de rap l’Assemblée, a tout lâché il y a plus d’une décennie pour se lancer dans le monde du web.

« J’ai lancé DansLesCoulisses.com en 2009 et la plus belle année financière de ma carrière musicale était en 2009, raconte l’entrepreneur de 38 ans. Donc j’ai lancé un site au moment où j’étais à mon meilleur en musique. »

Dans les années 2000, le groupe de rap faisait courir les foules aux quatre coins du Québec, leurs vidéoclips se retrouvaient souvent en vedette sur les ondes de Musique Plus. Maxime Truman vivait le rêve de bien des artistes. Celui qu’on appelait Ironik aurait pu tranquillement profiter de ses moments de répit, mais son amour du sport prenait le dessus.

« L’hiver, on avait plus de temps libre, donc j’ai lancé mon site à temps perdu. C’était vraiment pour remplir les trous. »

Combler un vide

Puis, en 2009, Maxime réalise qu’il consomme beaucoup de contenu sportif sur les médias anglophones. Ce qu’il recherchait comme type de contenu n’est toutefois pas offert au Québec : des rumeurs de transactions, des potins et un espace pour échanger avec d’autres férus.

« Aujourd’hui, des blogues sportifs, il y en a partout et les réseaux sociaux prennent de la place, mais si on se déplace en 2009, c’était pas mal plus petit. Il y avait les médias traditionnels et ensuite il y avait un gros vide. La nouvelle rédigée en anglais partout au Canada était rarement reprise ou traduite ici. »

Pendant près de deux ans, Maxime conjugue sa carrière d’artiste à celle de blogueur sportif. Après la naissance de ses deux enfants et un déménagement en banlieue de Montréal, il commence à se remettre en question. Puis en 2011-2012, DansLesCoulisses.com prend officiellement le dessus.

« Avec ma vie de papa et ma vie de banlieue, j’ai réalisé que faire du rap et faire le party, ça fittait moins. Puis le blogue prenait de l’ampleur, j’avais le goût de faire ça. En 2011-12, on a changé le format. On est passés de forum à blogue/site de nouvelles avec un vrai modèle d’affaires et j’ai lâché la musique à ce moment-là. »

Risque nul

Quitter la musique a peut-être été un deuil, mais lancer son blogue n’a pas été un grand risque financier pour Maxime. Il avait bien préparé sa transition.

« Le site n’était pas un risque, avoue-t-il. Je savais que je n’allais pas perdre d’argent, mais je savais aussi que je n’allais pas en faire autant. En sachant ça, je m’étais mis de l’argent de côté, j’avais déjà payé ma maison, j’avais mis mes frais fixes au minimum et je me suis donné quelques années. »

Une attente qui aura valu la peine. L’achalandage a augmenté considérablement d’année en année, si bien qu’un investisseur s’est présenté avec une offre que Maxime ne pouvait pas refuser.

« En 2017, j’ai trouvé quelqu’un qui a voulu acheter 50% des actions et on a encore plus structuré nos opérations. Maintenant, c’est une vraie entreprise avec des employés à temps plein, à temps partiel et des pigistes. La COVID n’a pas aidé, mais ça va très bien quand même. »

Dans les prochains années, Maxime aimerait pouvoir cesser d’écrire pour créer d’autres sites sportifs et se concentrer sur la gestion de ceux-ci. Mais si l’on se fie à ses expériences précédentes, il ne faudra pas se surprendre s’il se lance dans un projet complètement différent.

« Pour l’instant, tout fonctionne bien pour DansLesCoulisses.com, mais je ne suis pas stressé avec le futur. On y va au jour-le-jour, conclut-il. »

