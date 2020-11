Des éliminatoires sans son capitaine pour l'Impact?

C’est sans son capitaine Jukka Raitala que l’Impact devra entamer les éliminatoires de la Major League Soccer si jamais, évidemment, le club montréalais s’y qualifie.

Ainsi va la vie dans le merveilleux monde du soccer nord-américain.

«Ma concentration est complètement sur la rencontre de dimanche, a toutefois insisté Raitala, dont la prochaine absence est causée par son rappel avec l’équipe nationale de la Finlande. C’est un match important. On doit gagner, c’est simple.»

S’accrochant au neuvième rang de l’Association de l’Est, l’Impact tentera d’officialiser sa présence au rendez-vous d’après-saison en visitant le D.C. United, dimanche après-midi.

C’est par la suite que Raitala a un conflit d’horaire, puisque la Finlande doit disputer trois matchs sur la scène internationale d'ici le 18 novembre.

«De recevoir un appel de la formation nationale, c’est toujours un honneur pour moi, a honnêtement commenté le défenseur finlandais, lors d’une vidéoconférence, jeudi. On a une bonne équipe et on se retrouve dans une belle position. On aimerait participer à l’Euro, l’été prochain, ce serait un événement important pour le pays.»

Un rêve d’enfance à sa portée

Si la nouvelle peut être difficile à avaler pour le partisan de l’Impact, il faut respecter la position de Raitala, d’autant plus que la Finlande n’a encore jamais réussi, dans son histoire, à participer à la phase finale de l’Euro ou à la Coupe du monde de soccer.

«Il s’agit d’une décision difficile et c’est évidemment triste si je rate des matchs des séries», a convenu Raitala, qui aimerait lui-même pouvoir se séparer en deux.

«C’est un de mes rêves de représenter la Finlande à l’Euro», a par ailleurs admis le défenseur, qui compte déjà 52 sélections pour son pays depuis ses débuts avec l’équipe senior, en février 2009.

Un contrat à renouveler

Peu importe si l’Impact gagne ou perd, le Finlandais pourrait en être dimanche à ses derniers moments avec le club montréalais, car son contrat vient à échéance à la fin de la saison 2020. En plus des trois matchs en Europe, Raitala devrait être en quarantaine pendant plusieurs jours advenant son retour en Amérique du Nord.

«Je ne peux pas dire que je ne suis pas heureux ici, a reconnu Raitala, se disant honoré d’avoir été nommé capitaine chez l’Impact en début de saison. J’ai déjà passé trois belles années avec le club, mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer au terme de la saison.»

Sur le terrain, comme à l’extérieur, Raitala préfère penser au jour le jour. Et avant de réfléchir aux matchs de la Finlande contre la France, la Bulgarie et le pays de Galles, dans les deux prochaines semaines, il se concentre sur la fameuse partie de dimanche contre le D.C. United.

«Nous devons montrer du caractère et prouver que nous sommes une équipe qui mérite sa place dans les éliminatoires», a-t-il indiqué.

- La rencontre entre l’Impact et le D.C. United sera diffusée dimanche après-midi, dès 15 h avec l’avant-match, à la chaîne TVA Sports.