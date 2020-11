POULIN, Jacques



À l'Hôpital Général de Québec, le 28 octobre 2020, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé M. Jacques Poulin, policier retraité de la Sûreté du Québec, fils de feu Jacques Poulin et de feu Rose-Aimé Doré. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude, France (Richard Rousseau), Sylvie (Daniel Roberge); ses petits-enfants Sabrina, Alexandre, Émilie et Anne-Marie, ainsi que la mère de ses enfants Mme Pierrette Robitaille. Il était le frère de : Annette, Simone, Gertrude, feu André, Roger, Robert et feu Huguette. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, amis et particulièrement ses compagnons de travail de la Sûreté du Québec du groupe 4790. Il remercie tous ceux qui l'ont aidé au courant de sa vie.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Général pour les bons soins prodigués, ainsi que le dévouement de son fils Claude pour les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec au www.sociétédalzeimerdequébec.com.