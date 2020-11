GRENIER, Lucien



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin à Beauport, le 28 octobre 2020, à l'âge 85 ans, est décédé monsieur Lucien Grenier, époux de feu madame Lucienne Déry. Il était le fils de feu monsieur Adolphe Grenier et de feu madame Marie-Rose Bélanger. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerade 11h à 12h45 au salonet de là au cimetière paroissial. Monsieur Grenier laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Robert Pétel), Guy, Bernard (Denise Lemieux) et Hélène; ses petits-enfants: Jean-Christophe, Philippe-Étienne, Mathilde et Charles-Antoine; sa sœur Cécile (feu Jean-Baptiste Lajeunesse), ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvette (feu Léo Potvin), Madeleine Fournier (feu Lucien Déry), Édith McKeown (feu Paul-Émile Grenier, Jacques Barbeau) et Marcel Huot (feu Yvonne Déry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Thérèse (feu Joseph Laroche), Omer (feu Thérèse Guillot), Adrien (feu Jeanne D'Arc Marquis) et Raymond (feu Monique Villeneuve); ainsi que le beau-frère de feu: Paul-Émile (feu Anne-Marie Guilbault), Roland (feu Pauline Langevin, Charlotte Loubier) et Gérard (feu Céline Paradis). La famille tient à remercier le personnel, les résidents et les amis du Centre d'Hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués, l'amour et l'attention reçue. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec, Qc www.societealzheimerdequebec.com