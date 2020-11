GERMAIN, Henri-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2020, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé monsieur Henri-Claude Germain, époux de madame Lucie Leblanc, fils de feu madame Lucia Leclerc et de feu monsieur Daniel Germain. Il demeurait à Leclercville.Monsieur Germain laisse dans le deuil son épouse Lucie Leblanc; il était le père de: feu Normand, feu Martin et Lise (Réal Demers); il laisse aussi ses petits-enfants: Béatrice et Jeanne Demers; il était le frère de: Gisèle (feu Marcel Boileau), Réjeanne, s.s.c.m., feu Jean-Thomas (Diane Leduc), Huguette (Claude Filteau), Charlotte, s.s.c.m., Gilles (Lisette Beaudet), Raymonde (feu Jean-Baptiste Filteau), Michel (Éliane Castonguay), Madeleine (feu Jean-Pierre Lemay); de la famille Leblanc, il était le beau-frère de: feu Fernande, feu Murielle (feu Alphonse Bélanger), Madeleine (feu Benoît Caron), laissant aussi dans le deuil ses, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à Stéphane Lainesse (Carmen Bélanger) sans qui les derniers mois de vie d'Henri-Claude auraient été fort différents, ainsi qu'à Madeleine, Raymonde, Lisette et Gilles pour leur support indéfectible. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par une don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.