BAILLARGEON, Geneviève



Au Centre d'accueil Saint-Joseph à Lévis, le 22 octobre 2020, à l'âge de 100 ans et demi, est décédée Madame Geneviève Baillargeon, épouse de feu Dr Jacques Boulanger, fille de feu Henriette Audette et de feu Charles-Jules Baillargeon.Elle laisse dans le deuil de nombreuses personnes: sa sœur Odette Baillargeon, ses dix enfants: Claire (François Thérien), Claude (Guylaine Vaillancourt), Marc (Gaëtane Corriveau), Geneviève, Jacques alias Jako (Carmen St-Denis), Michel (Sonia Blouin), Pauline (Benoît Théberge), Charles (Colette Guibord), Marie (Denis Létourneau), Nicolas (Karine Latulippe); ses petits-enfants: Justine Boulanger, feu Simon Boulanger, Antoine Boulanger Després, Philippe Boulanger Després, Marie-Claude Lacroix Boulanger, Annie Lacroix Boulanger, Guillaume Boulanger, Marie-Andrée Boulanger, Geneviève Lavigne, Julie Lavigne, Anne-Marie Lavigne, Joseph St-Denis Boulanger, Guillaume Moreau, Gabriel Boulanger Théberge, Marie-Ève Boulanger Théberge, Christophe Boulanger Létourneau, Romane Langlois, Lambert Boulanger, Quentin Boulanger; dix-sept arrière-petits-enfants et plus de quarante neveux et nièces. Quarante-sept ans plus tard, jour pour jour, elle est allée rejoindre son époux Jacques, décédé le 22 octobre 1973, ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Gabrielle (Paul Eugène Gosselin), Roger (Madeleine Dussault), Louis (Françoise Garon), Adèle (Denis Roy), Pierre, Jules (Claire Métivier), Marthe (Roger Gosselin), Jean et Paule. Et sa belle-sœur feu Andrée (René Béland).L'inhumation se fera en privé au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont, le 7 novembre 2020. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'accueil St- Joseph pour les bons soins dispensés à notre mère. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec.