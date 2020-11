JOBIN, Jean-Marc



Au CHUL, Québec, le 21 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Jobin, époux de feu dame Laurette Caron. Né à Québec, le 3 janvier 1943, il était le fils de feu dame Laura Montminy et de feu monsieur Arthur Jobin. Il demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Jobin laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Robert Thibault); sa petite-fille Sabrina (Christian); son arrière-petit-fils Félix; sa soeur Micheline; son frère et sa belle-soeur Gaston (Lise); son beau-frère et sa belle-soeur Gaétan Caron (Claudette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHUL pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, Tél.: 1-888-939-3333.