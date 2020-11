[EN DIRECT 5 NOVEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

DERNIER BILAN

MONDE

Cas: 48 008 175

Décès: 1 224 144

CANADA

Cas: 248 217 , 109 918 au Québec

Décès: 10 335, 6350 au Québec

Toutes les nouvelles du jeudi 5 novembre 2020

6h40 | Coronavirus: le Premier ministre suédois à l’isolement après un cas contact.

Le premier ministre suédois Stefan Löfven s’est confiné par précaution avec sa femme après avoir été exposé à un cas contact au coronavirus, a-t-il annoncé jeudi.

« C’est la seule chose responsable à faire dans la situation », a souligné le chef de gouvernement social-démocrate dans un message sur les réseaux sociaux, précisant que sa conjointe et lui allaient bien et n’avaient pas de symptômes.

En Suède, l’épidémie « évolue rapidement dans le mauvais sens » et « la situation est sérieuse », a reconnu M. Löfven.

Contrairement aux dispositifs imposés largement ailleurs en Europe, la Suède a mené une stratégie différente basée sur des recommandations, sans confinement et quasiment sans mesures coercitives.

Après une première vague qui s’était traduit par un lourd bilan (plus de 5000 morts), le pays a ensuite eu de bons résultats entre juillet et mi-octobre. Le nombre de cas est depuis remonté en flèche et la courbe des morts est elle aussi repartie à la hausse ces derniers jours.

Mercredi, 28 nouveaux décès ont été rapportés et la barre des 6000 morts devrait être franchie ce jeudi.

6h39 | La Grèce se reconfine à partir de samedi face au coronavirus.

La Grèce va se reconfiner à partir de samedi et pour trois semaines, a annoncé jeudi le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lors d’une visioconférence, soulignant la nécessité d’endiguer la deuxième vague de la pandémie qui frappe le pays.

« C’était une décision difficile », mais « les mesures doivent être prises pour trois semaines pour vaincre la deuxième vague » du coronavirus, a indiqué le premier ministre, selon lequel les Grecs ne pourront désormais plus sortir de chez eux qu’après y avoir été autorisés via SMS sur téléphone portable.

0h55 | Le nouveau confinement entre en vigueur jeudi au Royaume-Uni pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et les entreprises qui avaient déjà eu du mal à se remettre du premier «lockdown» sont exaspérées et angoissées. Témoignage de trois entrepreneurs londoniens.

