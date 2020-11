ROY, Lorraine



À son domicile, le 21 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée madame Lorraine Roy, épouse de feu monsieur Bernard Dumont, fille de feu madame Cécile Pelletier et de feu monsieur Amédée Roy. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Guy (Lucie Béland) et sa fille feu Johanne; ses petits-enfants: Michaël (Stéphanie Leclerc) et Maggie (Francis Lange); ses arrière-petits-enfants: Élodie, Alexi, Félix, Alexia, Laurie et Léa; ses sœurs et frères: feu Roger (feu Rachel Chabot), feu Gisèle (feu Rodrigue Dion), feu Madelaine (feu Robert Beaubonnaie), feu Pierrette (feu Réal Laliberté), Lucette (feu Gérard Guillemette), Françoise (Jean Michaud), feu Yvon (feu Marielle Lacasse), feu Yves (Claudette Lapointe), Louise, Monique (Henry Ménard), Maurice (Thérèse Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Marceau et Dumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca.