BERNIER, Gemma



À l'Hôpital Général de Québec est décédée le 23 octobre 2020, à l'âge de 105 ans et 2 mois, madame Gemma Bernier, fille de feu madame Corinne Ferland et de feu monsieur Adélard Bernier. Elle va rejoindre sa belle-sœur avec qui elle a partagé une très grande partie de sa vie, Simonne Gosselin (Bernier) ainsi que ses sœurs Marguerite Bernier (Dumont), Rose-Aimée Bernier (Chabot) et son frère Georges-Henri Bernier.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Camille Bernier (Chantal Trudel), Ghislain Bernier (Lyne Guérin), Christiane Chabot (Jacques Gagnon) et Ronald Chabot; ses petits-neveux et petites-nièces: Pier-Alexandre Bernier (Caroline Parent), Louis-Daniel Bernier (Stéphanie Fiset), Gabriel Bernier (Marie-Michel Grégoire), Marie-Pascale Bernier, Fabrice Gagnon (Elizabeth Perreault) et Myriam Gagnon (Jérôme Roberge) et tous les enfants de ses petits-neveux et petites-nièces qu'elle affectionnait tout particulièrement. Elle laisse également ses cousines feu sr Rita Caron, sr Thérèse Caron et Raymonde Caron, ainsi que de nombreux amis(es) de la Coopérative d'Habitation sous mon Toit accompagné d'un merci à monsieur Claude Laliberté pour son grand dévouement. Merci à tous ceux et celles qui ont pris soin de Gemma et qui l'ont aimée comme nous l'avons aimée. Un merci tout spécial à madame Célyne Buffat de l'Hôpital Général de Québec qui l'a accompagnée d'une manière exceptionnelle pour ses derniers jours. Elle nous a donné un accès privilégié à notre tante malgré les portes que nous ne pouvions pas franchir. Ces petits gestes ont été pour nous d'un très grand réconfort. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 14 h 30.et les cendres seront déposées au cimetière St-Charles.