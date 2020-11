DAIGLE, Roger



Le 9 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger Daigle, fils de feu Maurice Daigle et de feu Elmire Dubé. Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Francis (Lucie St-Louis) et Mario (Danielle Couvignou), ses petits-enfants Sophie, Mathieu, Maxime, Laurence, Philippe et Marc-André, ses arrière-petits-enfants Eli, Neva, Rose et Juliette, ses nombreux frères et sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que proches et amis.L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Omer. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec :https://eudonet.diabete.qc.ca/eudonet/app/specif/eudo_dq/access/donation.asp?type=2)