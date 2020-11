GAGNON, Henri



L'ensemble de la famille ont la douleur de vous faire part du décès de M. Henri Gagnon, survenu le 17 octobre 2020, à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de Mme Ange-Aimée (Angie) Gagné et demeurait à L'Ancienne-Lorette. La famille vous accueillera à lale vendredi 6 novembre 2020 de 19h à 21h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse: Ange-Aimée Gagné (Angie), ses enfants: Éric (Patricia Fafard), Carl (Ha Thi Thuy Huong), Mylène (Frédéric Lambert), Steeve (Laurie Poulin); ses petits-enfants: Marguerite, Alice, Laurence, Ines Ly, Tristan Sam, Maya, Mickaël et Félix; ses frères et sœurs: feu Georgette (feu Fernando Parent), feu Roland (Solange Beaumont), Paul (feu Nicole Fecteau, Pauline Robitaille), feu Lorraine (Gérard Pouliot), feu Adrien (feu Yolande Savard), Jacqueline (Melchior Ferro), Colette (Claude Cameron, Réjeanne (Gilles Roy), Claudette (Michel Gauvreau), Francine (feu Donald Perreault, Robert Boucher), Marie-France (Roger Faucher). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis. La famille tient à remercier sincèrement son médecin de famille le Dr Charles Desjardins ainsi que tout le personnel du CLSC Haute-Ville et de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons: À la Fondation Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Québec) G1S 1C1 : fondation@michel-sarrazin.ca, à la société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec), H3A 3S5 : info@src-crs.ca