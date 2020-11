DALLAIRE, Marc-Henri



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 septembre 2020, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé monsieur Marc-Henri Dallaire, époux de madame Lucienne Demers, fils de feu madame Clara Tremblay et de feu monsieur Edgar Dallaire. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Outre son épouse, madame Lucienne Demers, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain et Gaétan (Nathalie Brunet); ses petits-enfants: Camille, Philippe, Samuel, Gabrielle, Joanie et Maxime; ses frères et ses soeurs: Almosa (feu John Tapp), Florence (feu Fernand Gagnon), Ghislaine, Réjeanne, Gemma (feu Jean-Paul Blais), Émilienne (feu Robert Lemieux), Lucien (Henriette Asselin) et Normand (Normande Dallaire); sa belle-soeur Louisette (Léo Gauthier). Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs qui l'ont précédé: Pierrette (feu Jos Bernard), Jeanne-D'Arc (feu Paul Rivard), Étiennette, Jean-Luc (Ghislaine Dallaire) et Gaudiose (feu Françoise Demers), ainsi que ses autres beaux-frères et belles-soeurs: Françoise (feu Roger Parent), Cécile, Jean-Paul (feu Jacqueline Laprise), Louis-Marie (feu Rita Simard- Henriette Frigon), Raymond (Pauline Gauthier) et Jean-Marie (feu Florence Beaudoin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel médical et soignant qui a gravité autour de Monsieur Dallaire dans la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.