BLOUIN, Gilles



Au CHUL, le 23 octobre 2020, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Blouin, fils de feu madame Lucie Coulombe et de feu monsieur Adolphe Blouin. Il demeurait à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Il a été confié à la :L'inhumation du corps se fera au cimetière de Sainte-Croix-de-Lotbinière après la cérémonie. Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Madeleine, Pauline (Gilles Dion), Fernande (feu Jean-Marie Guay), feu Armand (Mariette Dupont), Yolande (feu Jean Leclerc), Jacqueline; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca.