TREMBLAY, Lise



" La mort d’une mère est le premier chagrin que l’on pleure sans elle! "À son domicile, le 23 octobre 2020, à l’âge de 75 ans et 4 mois, est décédée dame Lise Tremblay, fille de feu M. Fernand Tremblay et de feu dame Rose-Alba Therrien et épouse en 1ères noces de feu M. Guy Boudreault et en 2ièmes noces de M. Roger Dassylva. Elle demeurait à La Malbaie.Elle laisse dans le deuil son époux Roger, sa fille Guylaine (Martin Winstall), sa belle-mère Cécile Tremblay (feu Fernand Tremblay), sa belle-fille Hélène (Alcide Gagnon), son beau-fils Martin (Carole Dufour), sa petite-fille Jade (Vincent). Ses frères et sœurs: Suzanne (feu Gérard Chouinard), feu Jean-Guy, Raymonde (feu Jean-Paul Rochette, Rémi Fortier), André, feu Claire (Gaston Dallaire), Grégoire (feu Nicole Guérin), Rémi (Lucie Godin) et Nicoll (Claudine Imbeault). Ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Huguette (Georges-A Desbiens), Jean-Marie, feu Réjean (Marie Tremblay) et Nicole (Martial Harvey); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es) tout spécialement Mme Thérèse Bélanger et Mme Gisèle Foster. Un remerciement spécial au Dr Normand Harvey et au Dre Mimi Samson, ainsi qu’à la merveilleuse équipe du CLSC pour leur dévouement et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de La Sclérose en Plaques du Grand Charlevoix ou à La Fondation Carmel Roy. La direction a été confiée aux