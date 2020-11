John King, magicien de la carte électorale à CNN, a dormi moins de sept heures depuis mardi

John King, qui épluche les cartes électorales à la chaîne CNN, n’a pas beaucoup dormi depuis les élections présidentielles de mardi, qui n’avaient toujours pas permis de départager un vainqueur, jeudi soir.

Tard en soirée, M. King était toujours à l'antenne, plusieurs heures après avoir souligné qu’il n’avait dormi que six heures et demie depuis mardi. Plusieurs personnes ont d'ailleurs souligné sur les médias sociaux son travail de maître.

Depuis mardi, il explique aux téléspectateurs que le démocrate Joe Biden a de fortes chances de devenir le 46e président des États-Unis. Grâce au décompte des votes par courrier qui penche fortement en faveur des démocrates, l’avance de Donald Trump dans certains États, comme la Georgie et la Pennsylvanie, fond comme neige au soleil.

«J'ai passé 12 à 14 heures à l'antenne mardi et mercredi», a dit M. King, jeudi, au «Los Angeles Times».

«Mardi soir, j'ai dormi 2,5 heures; mercredi soir, 4. Heureux de faire tout ce que je peux. C'est une histoire étonnante et importante. Plus encore à cause de la pandémie et de son impact sur tout», a-t-il ajouté.

Ses collègues Anderson Cooper, Chris Cuomo, Jake Tapper et Wolf Blitzer ne sont pas non plus en reste, eux qui sont à l’antenne de façon régulière depuis mardi.