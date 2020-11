Le retour des trois bouffons

Douchebag, Lacharrue et Wannabe sont de retour. Ils frappent à nouveau dans une websérie intitulée Enlarge Your Pensée.

En ligne à partir d’aujourd’hui sur Facebook et sur YouTube, Enlarge Your Pensée met en vedette ces trois personnages très grossiers qui avaient sévi, il y a trois ans, pour la première fois, dans le spectacle La Cour suprême. Ils s’expriment cette fois sur ce que l’on peut trouver sur le web.

Les cinq épisodes d’environ quatre minutes seront mis en ligne les 6, 10, 13, 17 et 20 novembre sur la page Facebook du Théâtre Premier Acte et aussi sur YouTube.

Douchebag, Lacharrue et Wannabe devaient, à l’origine, célébrer leur retour, le printemps dernier, à Premier Acte, avec Meet_Inc., dans un spectacle où ils se moquent du monde du travail. «La pandémie nous a amenés, cet été, à retravailler Meet_Inc. afin de l’adapter aux normes sanitaires. On a eu l’idée, à ce moment, d’amener ces trois bouffons à l’écran», a indiqué, Valérie Boutin, du collectif Hommeries.

Humour acide et décalé

Meet_Inc., qui devait être à l’affiche du 5 au 20 novembre, a été reporté à mars 2021.

Interprétés par Paul Fruteau de Laclos, Valérie Boutin et François-Guillaume Leblanc, Douchebag, Lacharrue et Wannabe ont décidé d’ici là, d’avoir une tribune et de prendre le contrôle de la Toile avec leur humour acide et décalé.

«Ces bouffons regardent comment fonctionnent les humains et ils pointent du doigt ce qui est étrange. Il est très facile, aujourd’hui, d’avoir une tribune sur le Net et ils rigolent de ce que l’on peut y trouver», a expliqué Valérie Boutin.

Douchebag, Lacharrue et Wannabe désirent attirer l’attention, recueillir des vues et augmenter leur nombre d’abonnés. Et ils feront tout, comme ils le précisent, pour arriver à leurs fins.

Les trois bouffons sont vulgaires, grotesques et grossiers. Ils ne font pas du tout dans la dentelle et les subtilités.

«Nous nous sommes posés la question si ça se faisait d’amener ces bibittes-là sur le web et à l’extérieur d’une salle de théâtre. Et un non comme réponse, ça nous donne envie de le faire», a fait savoir Valérie Boutin.

Enlarge Your Pensée est une sorte de test. Douchebag, Lacharrue et Wannabe pourraient être de retour si la réponse est bonne.

«Il y a une volonté de poursuivre et on a déjà une suite en tête», a-t-elle fait remarquer.