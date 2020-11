Les profits reculent chez BCE

La compagnie BCE a rapporté jeudi des profits en baisse de 20 % au troisième trimestre de son exercice financier.

• À lire aussi: Revenus en hausse de 3,6% pour Québecor au troisième trimestre

La société mère de Bell Canada a déclaré un bénéfice net de 640 millions $ au trimestre terminé à la fin septembre comparativement à 922 millions, à la période correspondante, l’an dernier. Par action, le bénéfice net est passé de 96 cents, à 77 cents.

Sur la même période, les revenus ont aussi reculé de 2,6 % passant de 5,9 milliards $ à 5,7 milliards $. Selon la compagnie, c’est en raison des répercussions persistantes de la COVID-19, en particulier sur la demande de publicité dans les médias, les volumes des services d'itinérance sans fil, ainsi que sur les dépenses des clients d'affaires, qui ont été réduites ou reportées.

«Tous les secteurs opérationnels de Bell ont affiché de meilleures performances et une amélioration de leurs produits et de leur BAIIA ajusté par rapport» au second trimestre, a affirmé Glen LeBlanc, chef des affaires financières de BCE et de Bell Canada.

De son côté, Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada, a noté que la situation financière de BCE demeure solide. «Nos investissements dans la qualité et la capacité des réseaux, les plus importants du secteur, continuent de renforcer les mesures adoptées au Canada pour lutter contre la COVID», a-t-il ajouté.