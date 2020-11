Les scripteurs, joailliers de «Bijoux de famille»

Les artistes qui jouent le jeu du stand-up à Bijoux de famille ont des «anges gardiens» tapis derrière eux: les scripteurs Justine Philie, Julien Tapp et Pierre Fiola, qui pondent leurs textes comiques, sont en quelque sorte les «joailliers» de ces bijoux rigolos.

On ne les voit pas à l’écran, mais Philie, Tapp et Fiola ont travaillé au moyen de réunions sur Zoom, dès le mois de mai, pour écrire les monologues de Charles Lafortune et de ses invités, qu’on entend chaque semaine à Bijoux de famille.

PHOTO COURTOISIE, collections personnelles

PHOTO COURTOISIE, collections personnelles

PHOTO COURTOISIE, collections personnelles

Dimanche, ça sera au tour de Christian Bégin, d'Édith Cochrane et de Jérémy Demay de vivre l’expérience du parterre hilare à leurs pieds.

PHOTO COURTOISIE/Yan Turcotte

Déjà drôles

Cet été, un auteur était affecté à une personnalité. Une discussion virtuelle plus tard, le scripteur en question imaginait des gags autour du thème de la famille pour ses protégés, les Gino Chouinard, Marie-Chantal Perron, Pierre-Yves McSween, Marie-Claude Barrette et autres talents comiques d’un soir, puis ses deux collègues survolaient le résultat pour le peaufiner. Comme scripteur-éditeur, Tapp a révisé chaque texte davantage en profondeur, mais chacun a apposé sa griffe à un peu tous les numéros.

Le trio a procédé ainsi pour les 36 textes des invités et les 12 stand-up d’ouverture de Charles Lafortune. Ces petites œuvres évoluaient au fil des semaines, au gré des modifications et des répétitions, jusqu’à ce que la vedette déclame ses phrases devant la caméra de Bijoux de famille, le moment du tournage venu. Les trois créateurs racontent avoir pris un plaisir fou à transformer en humoristes des gens qui, au quotidien, n’ont pas pour métier de dérider les Québécois.

PHOTO COURTOISIE/Yan Turcotte

«À la base, les invités sont tous des gens qui sont déjà drôles, comme Marie-Soleil Dion par exemple, note Julien Tapp. Pour certains, on ne le croirait pas nécessairement d’emblée, comme Gino Chouinard, mais il l’est totalement! En jasant avec eux, on cernait de quoi ils voulaient parler, et comment, et on a beaucoup pratiqué avec eux sur Zoom. Les humoristes, eux, étaient un peu plus autonomes et ont pu aller roder leur matériel ici et là.»

«Tout partait tellement de la personne à qui on parlait, ajoute Justine Philie. Chacun arrivait avec son bagage, son histoire, son schéma familial. Personne n’a été difficile ou compliqué.»

Métier de l’ombre

Tous auteurs depuis environ 10 à 15 ans, Julien Tapp, Pierre Fiola et Justine Philie cumulent une expérience enviable. Figurent à leurs feuilles de route des projets comme des galas Juste pour rire, des Bye Bye, des soirées Gémeaux, Artis et Olivier, des émissions comme Max et Livia, VRAK la vie, Testé sur des humains, En mode Salvail, Bonsoir Bonsoir, La Tour, Code F et des collaborations avec Patrick Groulx, Dominic Paquet, Korine Côté, Alexandre Barrette ou Mariana Mazza.

Aucun des trois ne souhaiterait être calife à la place du calife et briller sous les projecteurs. Leur force, c’est la plume, et l’adaptation aux divers styles de leurs mandats.

«Les auteurs sont, en général, plus terre à terre que les humoristes, glisse Pierre Fiola. On ne peut pas avoir d’ego, parce que ce n’est jamais nous qui disons les blagues qu’on écrit, c’est toujours quelqu’un d’autre. Moi, je dois me mettre dans la peau de quelqu’un d’autre, et s’il ne dit pas ce que je veux, il ne faut pas que ça m’affecte, sinon, je ne survivrai pas! Ma job, c’est de rendre service. On ne recherche pas la notoriété.»

Bijoux de famille, dimanche, 20h30, à TVA.