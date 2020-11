Lightspeed avale l'américaine ShopKeep pour 440 millions US

Nouvelle acquisition pour la firme montréalaise Lightspeed, qui vient de mettre la main sur l’américaine ShopKeep pour 440 millions $US, dont plus de 145 millions $US en argent comptant et le reste en actions.

ShopKeep est située à New York et a affiché des revenus de 50 millions $US l’an dernier. Ses plateformes de vente en ligne et de commerce électronique sont utilisées par quelque 20 000 détaillants aux États-Unis.

Lightspeed, qui annonçait ses résultats financiers aujourd’hui, continue ainsi sa stratégie de croissance par acquisitions. Au tableau de ses prises récentes, on retrouve l’Allemande Gastrofix, la Canadienne Chronogolf, la Suissesse iKentoo et l’Australienne Kounta.

Dans ses résultats du deuxième trimestre présentés aujourd’hui, Lightspeed se targue maintenant de compter 80 000 emplacements clients dans le monde.

L’entreprise offre des solutions électroniques à des marchands et à des restaurateurs pour notamment les aider à gérer leurs transactions et à accepter les paiements.