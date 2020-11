Nuit d'horreur à Québec: l’identité des victimes blessées dévoilée

L’identité de quatre des cinq victimes blessées par le meurtrier au sabre samedi soir dans le Vieux-Québec a été rendue publique jeudi avant-midi, au palais de justice de Québec.

Il s’agit de Rémy Bélanger, Gilberto Porras, ainsi que de Lisa Mahmoud et Pierre Lagrevol, deux ressortissants français âgés dans la vingtaine.

Photo courtoisie

Selon nos informations, Lisa Mahmoud, 24 ans, est d’ailleurs toujours hospitalisée, cinq jours après le drame.

Photo courtoisie

La jeune femme qui a publié plusieurs photos et vidéos de son état sur les réseaux sociaux depuis les tragiques évènements affirme vivre la «période la plus sombre et douloureuse» de sa vie.

La période la plus «sombre et douloureuse» de ma vie

«[...] sachez que je suis émue par tout l’amour que vous essayez de me transmettre. Je vis actuellement la période la plus sombre de ma vie et la plus douloureuse. Jamais je n’aurais pu penser vivre ça. J’ai été victime d’une tentative de meurtre au sabre j’ai reçu plusieurs coups... Mais Dieu merci je suis encore en vie», a-t-elle écrit mercredi.

Photo courtoisie

Elle a aussi affirmé être «extrêmement choquée» par cette attaque «plus que barbare».

Lors d’un bref échange avec Le Journal, la victime a indiqué qu’elle devait subir une troisième opération jeudi, cette fois de la main gauche. Elle a également été sévèrement atteinte au cou au bras et à la main droite, par le tueur fou.

Fil des évènements

À travers ses publications, elle raconte brièvement le fil des évènements de la soirée de l’Halloween, alors qu’elle était sortie «faire des photos dans le [quartier Petit] Champlain» avec son meilleur ami, Pierre Lagrevol.

Elle soutient qu’elle se trouvait dans ce secteur peu après 22h. Les deux ressortissants français se seraient ensuite dirigés vers le Château Frontenac, où ils auraient été attaqués vers 22h35, selon ce qu’elle avance. « [...] on était sur le chemin du retour pour rentrer chez nous», décrit la jeune femme en précisant l’heure de son attaque, toujours sur les réseaux sociaux.

Son ami, Pierre Lagrevol, 26 ans, qui l’accompagnait a lui aussi rapporté les faits sur les réseaux sociaux, jeudi. «[...] On allait faire des photos au petit Champlain [lorsqu’] on n’ai (sic) tombé sur ce fou qui nous a agresser (sic) moi et ma meilleure amie, on a réussi à s'échapper, d'autres n'ont pas eu cette chance. Maintenant, il est temps pour nous de se reconstruire physiquement [et] mentalement! Je vous remercie du soutien et on n'ai (sic) bien entourée merci !» écrit-il.

Photo courtoisie

Jointe par Le Journal jeudi, Joane Hétu, la directrice d’Ambiances Magnétiques, la maison de disque de la victime Rémy Bélanger, n’a pas souhaité commenter. Le violoncelliste improvisateur de 37 ans, qui œuvre sous le nom d’artiste Rémy Bélanger de Beauport, aurait été transporté samedi en ambulance dans un centre hospitalier de Montréal, où il demeure.