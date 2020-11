Quatre Braves remportent un Bâton d’argent

Les frappeurs des Braves d’Atlanta ont dominé la remise des Bâtons d’argent dans le baseball majeur en remportant pas moins de quatre trophées, jeudi.

Freddie Freeman (premier but), Travis d’Arnaud (receveur), Marcell Ozuna (frappeur désigné) et Ronald Acuna fils (voltigeur) ont tous contribué à la domination de l’équipe de la Géorgie dans la Ligue nationale.

Plusieurs dans la Nationale ont également récolté l’honneur pour la première fois de leur carrière. C’est le cas pour le vétéran Manny Machado et les jeunes Donovan Solano, Juan Soto et Fernando Tatis fils. Ce dernier devient d’ailleurs le plus jeune arrêt-court depuis Alex Rodriguez en 1996 à mettre la main sur un Bâton d’argent.

Après trois titres dans la Ligue américaine, Mookie Betts a fait un saut productif dans la Nationale, avec les Dodgers de Los Angeles, et a remporté un autre trophée argenté.

Les Blue Jays représentés

Du côté de l’Américaine, le voltigeur des Blue Jays de Toronto Teoscar Hernandez a été élu parmi les meilleurs frappeurs de la saison.

Il est rejoint par trois membres des White Sox de Chicago (Jose Abreu, Tim Anderson et Eloy Jimenez). Jimenez, 23 ans, devient le plus jeune récipiendaire d’un Bâton d’argent dans l’histoire de l’organisation de l’Illinois.

Nelson Cruz et Jose Ramirez ont quant à eux continué à ajouter à leur légende avec respectivement un quatrième et un troisième honneur.

Impossible toutefois d’arriver à la cheville de Mike Trout, qui a remporté un huitième titre en neuf ans pour un voltigeur de l’Américaine. Âgé de seulement 29 ans, le joueur des Angels de Los Angeles s’approche à un Bâton du record pour un voltigeur, détenu par Mike Piazza.

Ligue nationale

1 er but : Freddie Freeman – Braves d’Atlanta (2 e )

but : Freddie Freeman – Braves d’Atlanta (2 ) 2 e but : Donovan Solano – Giants de San Francisco (1 er )

but : Donovan Solano – Giants de San Francisco (1 ) 3 e but : Manny Machado – Padres de San Diego (1 er )

but : Manny Machado – Padres de San Diego (1 ) Arrêt-court : Fernando Tatis fils – Padres de San Diego (1 er )

) Receveur : Travis d’Arnaud – Braves d’Atlanta (1 er )

) Frappeur désigné : Marcell Ozuna – Braves d’Atlanta (2 e )

) Voltigeur : Juan Soto – Nationals de Washington (1 er )

) Voltigeur : Mookie Betts – Dodgers de Los Angeles (4 e )

) Voltigeur : Ronald Acuna fils – Braves d’Atlanta (2e)

Ligue américaine

1er but : Jose Abreu – White Sox de Chicago (3e)

2e but : DJ Le Mahieu – Yankees de New York (2e)

3e but : Jose Ramirez – Indians de Cleveland (3e)

Arrêt-court : Tim Anderson – White Sox de Chicago (1er)

Receveur : Salvador Perez – Royals de Kansas City (3e)

Frappeur désigné : Nelson Cruz – Twins du Minnesota (4e)

Voltigeur : Mike Trout – Angels de Los Angeles (8e)

Voltigeur : Teoscar Hernandez - Blue Jays de Toronto (1er)

Voltigeur : Eloy Jimenez – White Sox de Chicago (1er)