Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 6 novembre:

«Ça finit bien la semaine»

Le chanteur et auteur Marc Hervieux partage d’étranges souvenirs de tournée en compagnie de Julie Bélanger et José Gaudet. Aussi autrice, la comédienne Sonia Cordeau parle de ses personnages marquants et fait du tricot. En mode déménagement, l’humoriste Philippe Bond donne les détails de sa vente de garage privée.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Il pleut des hamburgers 2»

Long métrage d’animation grâce auquel on retrouve le jeune inventeur Flint Flockwood. Avec l’aide de ses amis, il part à la recherche de sa machine à fabriquer de la bouffe afin de la désactiver, comme le souhaite son héros, Chester V, habité d’une sombre idée.

Vendredi, 19 h, Yoopa.

«Échappées belles»

Les habitants du Cambodge ont été partie prenante d’une riche histoire. Véritables trésors de ce pays d’Afrique, ils ont un esprit qui leur est propre et un patrimoine unique. L’émission de 90 minutes va à la découverte des lieux et, du fait même, des temples d’Angkor, qualifiés de huitième merveille du monde.

Vendredi 20 h, TV5.

«Souvenirs du Caire»

Drame sentimental proposant la naissance d’une surprenante passion entre Juliette (Patricia Clarkson), une femme en vacances en Égypte, et Tareq (Alexander Siddig), un ancien collègue de son mari, retenu au boulot. Juliette ira-t-elle jusqu’à commettre l’adultère? Film réalisé par la Canadienne Ruba Nadda.

Vendredi, 20 h, Évasion.

«Y’a du monde à messe»

Pour son rendez-vous hebdomadaire, Christian Bégin s’entretient avec la comédienne Chantal Fontaine, le designer de mode Philippe Dubuc, l’animatrice Marie-France Bazzo et la communicatrice Ariane Paré-Le Gal, qui dévoile les nombreuses ressources alimentaires de la forêt. En prestation: Luis Clavis interprète une composition originale.

Vendredi, 21 h, Télé-Québec.

«Folies de graduation»

Premier volet d’une franchise comique où les jeunes sont rois et maîtres. Le tout commence avec Jim (Jason Biggs) et ses copains obsédés à l’idée de perdre leur virginité avant d’amorcer leurs études supérieures. La mission séduction est lancée. La scène de la tarte aux pommes est inoubliable.

Vendredi, 22 h, MAX.

«L’enfer des profondeurs»

Début de la série documentaire militaire faisant la part belle aux sous-marins qui ont hébergé de nombreux soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Retour en 1940 au moment où la stratégie d’attaque allemande est déployée par le commandant Karl Dönitz, plusieurs mètres sous terre. Mélange de reconstitutions et d’analyses.

Vendredi, 23 h, Historia.