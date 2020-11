Revenus en hausse de 3,6% pour Québecor au troisième trimestre

Le géant québécois des télécoms Québecor a vu ses revenus bondir de 3,6% au troisième trimestre pour s'établir à 1,11 milliard $ cette année, en plus de voir son BAIIA ajusté augmenter de 4,1 millions $, ou 0,8%, pour la même période, à 513,4 millions $ en 2020.

« Alors que l’environnement sanitaire et économique lié à la pandémie pose des défis importants depuis plusieurs mois à l’échelle mondiale et que certaines de nos unités d’affaires continuent d’en subir les contrecoups, Québecor a généré une croissance de ses revenus et de son BAIIA ajusté au cours du troisième trimestre 2020 », a déclaré par communiqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Pour ce qui est du bénéfice net attribuable aux actionnaires, il a pris le chemin inverse, passant de 178,5 M$ (0,70 $ par action de base) l’an dernier, à 140,9 M$ (0,56 $ par action de base) à la même période cette année, en baisse de 37,6 millions $, ou 21%.

Au cours du trimestre, le secteur Télécommunications a affiché une croissance de 61,2 millions $ (7,0 %) de ses revenus.

Du côté de la filiale Vidéotron, les revenus en équipement vendus aux clients ont bondi de 60,9 millions $, ou 87,5%, au troisième trimestre de 2020, en téléphonie mobile de 12,7 millions $, ou 8,2 %, et en accès Internet de 6,2 millions $, ou 2,2 %.

« Les derniers mois ont clairement démontré la robustesse et la fiabilité du réseau de Vidéotron qui a été en mesure de soutenir les sommets historiques d’utilisation auxquels nous avons été confrontés », a analysé par communiqué Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Plus de 30 000 nouveaux foyers ont été connectés à Internet haute vitesse au Québec et l’entreprise a déployé ses services en Abitibi-Témiscamingue.

« Par ailleurs, afin d’accélérer le déploiement et la mise à niveau des services Internet dans l'ensemble des régions du Québec, nous devons tous redoubler d'efforts et Bell Canada doit cesser ses pratiques déloyales. Bell Canada doit agir dès maintenant en mettant en place des mesures concrètes et efficaces pour permettre un accès rapide à ses structures de soutènement », a ajouté Pierre Karl Péladeau.

« Comme anticipé, les effets de la pandémie continuent de se répercuter sur les activités de Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») ainsi que sur les résultats financiers du troisième trimestre 2020 qui en découlent », a ajouté de son côté France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA.

Dans le secteurs Média, les revenus ont chuté de 10 millions $, ou 6%, au troisième trimestre de 2020, tandis que dans celui des Sports et divertissement, la baisse a été de 7,3 millions, ou 13,1%.