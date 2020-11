Un restaurateur de Saguenay fait fi des avertissements du gouvernement et ouvrira vendredi

Un seul restaurant de Saguenay défiera finalement les règles en zone rouge, vendredi, en ouvrant sa salle à manger malgré les conséquences financières possibles.

• À lire aussi: Des amendes pour les restaurateurs contestataires, assure Québec

• À lire aussi: Des restaurateurs du Saguenay voient rouge

Le Témaki Sushi Bar du secteur Chicoutimi maintient le cap, mais Pizza Maximum de l’arrondissement de La Baie recule.

«La voie de la restauration, on dirait que ça passe par moi maintenant au Québec», a dit jeudi le propriétaire du Témaki Sushi Bar, Michaël Tremblay.

«Les grands ténors, on ne les entend pas. Ça sera le petit gars de Chicoutimi qui fait des sushis», a-t-il poursuivi en entrevue avec TVA Nouvelles.

Quarante clients ont réservé une place pour vendredi. Le propriétaire les a prévenus qu’ils s’exposaient à des amendes salées. M. Tremblay leur a aussi demandé de collaborer avec la police si elle intervient dans son commerce.

«Il n'y aura pas de brasse-camarade», a promis le restaurateur.

En conférence de presse, jeudi, le premier ministre François Legault a été questionné sur le sujet. «Il faut respecter les règles. Les policiers vont s'assurer que les règles soient respectées», a prévenu M. Legault.

Des agents du Service de police de la Ville de Saguenay (SPVS) ont également visité le Témaki Sushi Bar et le Pizza Maximum, mercredi, pour sensibiliser les propriétaires aux conséquences de leurs gestes.

«On a discuté, rencontré les deux propriétaires des restaurants leur expliquant clairement à quoi consistait les directives du décret et les conséquences également», a expliqué le porte-parole du SPVS, Bruno Cormier.

Cet avertissement a fait reculer Patrick Simard, l'autre restaurateur qui voulait contester. Pizza Maximum de La Baie offrira des rôties et des cafés gratuits en matinée, vendredi, mais la salle à manger sera fermée.

«On nous a fait comprendre que c'était mieux de n'avoir personne à l'intérieur, a raconté Patrick Simard. Les policiers nous ont parlé qu'on pourrait avoir, pas juste des amendes. Ça pouvait aller jusqu'aux suspensions de permis pour au-dessus d'un mois. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quand on parle d'une amende, ça peut aller, mais de là à tout perdre. On est muselés. Ne dites plus un mot. Faites ce qu'on vous dit et attendez que ça passe.»

Cette mesure touchant les permis inquiète également Michaël Tremblay. «Le permis d'alcool, c'est lui qui est le plus difficile à avoir. S'ils décident qu'ils le bloquent et qu'ils font un exemple avec moi, ça peut me coûter cher.»

Le directeur de la Santé publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Dr Donald Aubin, croit que ce n’est le bon moment pour les restaurateurs de défier les règles en raison des cas qui grimpent dans la région.

«On sait que c'est difficile pour eux. Ça demande beaucoup, mais je pense que, de leur côté aussi, ils doivent suivre les mesures», a mentionné le Dr Aubin.

Malgré tout, le Témaki Sushi Bar défiera symboliquement les règles vendredi. «Les cas montent en flèche, mais les cas montent en flèche où? C'est dans les écoles et dans les hôpitaux. Je ne pense pas que dire: "OK, vous venez juste deux personnes maintenant au restaurant", que ce serait très dommageable pour la propagation», a conclu Michaël Tremblay.