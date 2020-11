Une victoire ferait du bien au moral de l’Océanic

RIMOUSKI | L’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, ne cache pas qu’une victoire ferait le plus grand bien à sa jeune équipe décimée par des blessures à des joueurs clés alors que le Drakkar de Baie-Comeau s’amène à Rimouski pour un programme double vendredi et samedi.

L’Océanic a perdu ses sept premiers matchs de la saison, dont deux en fusillade. «C’est évident qu’on attend cette première victoire avec impatience, mais nous sommes compétitifs. Nous ne sommes jamais déclassés. Le moral des gars est meilleur ce matin (jeudi) qu’après le match contre les Saguenéens. On va se le dire, certains ont été impressionnés par les Sags, une équipe à maturité avec plusieurs joueurs de 19 ans. On sait que la lumière est au bout du tunnel. Il faut continuer de travailler fort, maintenir notre éthique de travail», a commenté le coach après l’entraînement matinal des siens.

Du renfort?

Serge Beausoleil espère avoir du renfort pour le match de vendredi. «Simon Maltais, Nathan Ouellet et Anthony D’Amours sont sur la glace présentement. J’ai bien hâte de voir si ça va se concrétiser demain. J’espère qu’on aura du positif demain matin», a lancé le pilote en chef.

Anthony D’Amours a perdu plusieurs dents après avoir reçu la rondelle au visage à la suite d’une déviation sur la barre horizontale lors de l’échauffement d’avant-match mardi. «Il est en train de faire du surtemps encore. C’est un gars phénoménal. C’est un joueur extraordinaire pour nous. Tu serais surpris de voir comment une dent c’est long. Je veux souligner le travail de la Dre Gendron et de notre thérapeute qui ont remis les palettes à leur place. Il fallait le faire rapidement», a mentionné Serge Beausoleil.

Oublier le passé

«On a travaillé fort ce matin. On avait des petites choses à améliorer. On se concentre sur le présent et on oublie le passé. On travaille fort en équipe pour trouver des solutions. On va rebondir en fin de semaine», mentionne l’attaquant Luka Verreault, qui dit se plaire avec Ludovic Soucy. «C’est le fun de jouer avec lui. Il fait de bonnes passes et il patine sans bon sens».

Les deux gardiens en action

Les deux gardiens de l’Océanic Raphaël Audet et Matt Dunsmore verront de l’action en fin de semaine. «Les deux ont bien fait dans leurs dernières sorties. On aime leur progression. Audet a très bien fait contre les Sags. Il a défié les tirs. Il avait du mordant», a analysé Serge Beausoleil.

Rappelé mardi, l’attaquant Xavier Ducharme sera en uniforme pour les deux matchs contre le Drakkar.

En plus de Ouellet, D'Amours et Maltais, l'Océanic est aussi privé des services de Zachary Bolduc, Frédéryck Janvier, Adam Raska et Alexei Lazarev.