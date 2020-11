Ville de Québec: la pandémie n'affecte pas la satisfaction des citoyens envers les services municipaux

Les derniers mois de pandémie, qui ont bousculé bien des habitudes chez les citoyens, n'ont pas affecté leur satisfaction envers les services offerts par la Ville de Québec.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

C'est ce que révèle un coup de sonde dévoilé jeudi lors d'une séance de comité plénier des membres du conseil municipal. Il mesure le degré de satisfaction des citoyens pour la dernière saison estivale 2020. En tout, 85 % des citoyens sont satisfaits des services de la Ville, soumet Martin Lefebvre, directeur du service de l'interaction citoyenne de la Ville de Québec.

Un taux qui n'a pas beaucoup changé depuis le dernier coup de sonde effectué par l'administration Labeaume, en février, avant la pandémie.

«Ça ne varie pas beaucoup, ça varie entre 84 et 87 % d'une saison à l'autre», a noté M. Lefebvre. Ainsi, les mois durant lesquels la Ville de Québec a été en services essentiels uniquement n'ont pas affecté la qualité des services perçue par les résidents.On voit cependant de légers effets de la crise sanitaire, notamment dans la satisfaction des citoyens envers le nettoyage des rues et des trottoirs, qui a eu lieu plus tard, cet été. D'un autre côté, la réparation des nids-de-poule a créé moins de remous cette année. Les automobilistes ont été moins présents sur les routes et la Ville a effectué ses travaux dans ce contexte ce printemps.

Les sondeurs ont aussi mesuré le sentiment de sécurité à Québec, qui est «très élevé», souligne M. Lefebvre. Cela prend une tout autre signification après les événements tragiques qui ont secoué la Ville, avec le meurtre de deux personnes la fin de semaine dernière.

«Les événements de la dernière fin de semaine vont nous amener à être très attentifs à la variation que pourrait avoir cet indicateur.»

«La qualité générale des services est encore la raison la plus citée par les citoyens (13 %) pour expliquer leur contentement, alors que la propreté et l’entretien de la Ville suit de près avec 10 % des réponses. De plus, 91 % des citoyens sont satisfaits de la collecte des ordures et du recyclage et 91 % mentionnent se sentir en sécurité dans leur ville. Néanmoins, le déneigement (11 %) reste en tête de lice des raisons expliquant l’insatisfaction», note la Ville.

Une nouvelle source d'inquiétude fait aussi son apparition dans les sources d'insatisfaction, soit les chiens sans laisse. Le directeur affirme que malgré la faible proportion de citoyens qui mentionnent cet élément, la Ville y sera attentive.

Plus de détails à venir...