Augmentation marquée des logements à louer dans les quartiers centraux

L’offre de logements à louer à Montréal a considérablement augmenté avec la pandémie en raison notamment du retour sur le marché des locations de type Airbnb et de l’exode vers les banlieues, montre une étude de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Alors que la pénurie de logements frappait de plein fouet les quartiers centraux avant la crise sanitaire, de nombreux logements sont à nouveau disponibles.

Certains propriétaires vont même jusqu’à offrir un, deux et parfois même trois mois de loyer gratuits, a constaté TVANouvelles.ca d’après un recensement sur les groupes de logements sur Facebook.

«On a regardé la plateforme Centris utilisée par les courtiers immobiliers et on a remarqué une grosse augmentation du nombre de logements à louer dans les quartiers plus centraux», a indiqué François Cortellino, économiste à la SCHL.

Les augmentations d’appartements disponibles sont constatées dans les secteurs de Ville-Marie, de Griffintown, du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont.

«Dans le reste de la ville de Montréal ou en banlieue, on n’a pas vu cette augmentation-là. Qu’ont en commun ces secteurs? Beaucoup d’étudiants, beaucoup de locations court terme. Avec moins d’étudiants et le tourisme international au point mort, les locations court terme retournent sur le marché du locatif à long terme», a précisé l’économiste.

Plusieurs Montréalais ont également choisi de quitter Montréal au profit des banlieues.

«On a découpé la ville en plusieurs secteurs pour voir où était la plus forte augmentation d’exode et on se rend compte depuis le début de l’année que c’est vraiment à Griffintown et à la Cité du multimédia où il y a le plus de gens qui quittent pour acheter une maison en banlieue cette année», a conclu François Cortellino.