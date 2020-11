Boxe: Lucas s’éloigne de EOTTM

L’association entre l’ancien champion du monde Éric Lucas et Eye of the Tiger Management a été mise sur pause, selon ce que Le Journal de Montréal a appris dans les derniers jours.

On se souvient que le promoteur Camille Estephan avait enrôlé Lucas à titre d’ambassadeur et de directeur de développement en mars dernier.

Il n’y a pas eu de conflit entre les deux hommes, à qui nous avons parlé.

Ils ont cependant confirmé que Lucas ne travaille pas pour EOTTM à l’heure actuelle.

« Dans son rôle, Éric devait notamment aller rencontrer nos boxeurs dans les gymnases pour suivre leur évolution, a expliqué Camille Estephan à ce sujet. Cependant, avec les nombreuses mesures sanitaires, ça devenait presque impossible pour lui de le faire.

« Je tiens à préciser que notre relation d’affaires n’est pas terminée. Elle est seulement sur pause. »

Une rencontre entre les deux hommes doit avoir lieu dans les prochaines semaines. Ils ne se sont pas fixé de date butoir. C’est à ce moment qu’ils décideront de la suite des choses pour l’ancien athlète.

Rivas-Clavel : en décembre ?

Oscar Rivas et Kim Clavel, deux des protégés de GYM, sont dans le gymnase et se tiennent prêts au cas où le téléphone sonnerait. Ils sont encore dans les discussions pour un combat au mois de décembre sur une carte de Top Rank.

Pour le moment, le groupe américain de promotion attend de connaître la programmation d’ESPN pour le football universitaire pour penser à ses galas de décembre. Seule la date du 12 décembre est dans le béton.

Top Rank vient de perdre sa finale de cette soirée alors que Miguel Berchelt a été déclaré positif à la COVID-19. Est-ce que ça pourrait ouvrir une porte à Rivas ? Ce serait une option sur la table. On pourrait penser à un choc contre Carlos Takam.

Si ça se réalise, Clavel pourrait très bien se retrouver en sous-carte.

Lafrenière : occasion refusée

Francis Lafrenière a vécu une montagne russe d’émotions dans les derniers jours. Le protégé de Stéphan Larouche avait accepté un combat contre le dangereux Edgar Berlanga (14-0, 14 K.-O.) dans un duel à 168 lb qui aurait eu lieu le 12 décembre sur la carte de Top Rank.

Lafrenière avait signé le contrat et il l’avait retourné aux dirigeants de Top Rank. Toutefois, ils n’ont pas eu l’approbation de la commission athlétique du Nevada.

« Le combat était confirmé. J’avais le contrat entre les mains, a souligné Lafrenière lorsque Le Journal l’a contacté. Par contre, la commission athlétique a refusé le duel en raison de mon inactivité [13 mois] et de mon poids. J’étais un peu trop léger selon eux.

« C’est dommage parce que c’est un défi que j’ai accepté avec joie. »