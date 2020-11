«C’est difficile» - Sylvain Bruneau

Bianca Andreescu n’a pas disputé un seul match depuis octobre 2019, elle qui a été blessée à un genou. La pandémie et une blessure à un pied l’ont également empêchée de revenir au jeu en 2020.

Mais la championne des Internationaux des États-Unis et de la Coupe Rogers en 2019 a récemment livré un message rassurant : elle sera à «100%» pour les Internationaux d’Australie, en janvier prochain.

En entrevue à l’émission Salut, Bonjour! vendredi, son entraîneur Sylvain Bruneau est allé dans le même sens.

«Les pépins physiques qui l’empêchaient de performer sont derrière elle. Elle a repris l’entraînement et se sent bien. Évidemment, il y a encore deux longs mois avant le début des Internationaux d’Australie.»

«Le plan, c’est de se rendre à Dubaï le 20 novembre pour un bon trois semaines d’entraînement. On se rendra ensuite en Australie pour poursuivre la préparation. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous pour revenir à point».

Une tâche ardue

Avant de tomber au combat, Andreescu enchaînait les victoires à un rythme fou. Sa confiance était à son plus haut.

Mais comment, en tant qu’entraîneur, peut-on s’assurer de garder notre protégée dans un bon état d’esprit alors qu’elle ne joue pas?

«C’est difficile», a admis Bruneau.

«Bianca carbure à l’adrénaline et elle veut jouer. Mais on a eu plusieurs discussions et on a fait beaucoup de séances vidéos. Sauf que rien de tout ça ne remplace un véritable match...»